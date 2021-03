Imprese: Cdp, in due anni 2,9 miliardi a 14.200 aziende lombarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla ricerca, prosegue la nota, è emerso che la Lombardia rappresenta la prima economia del Paese, con un Pil di quasi 401 miliardi di euro nel 2019, pari al 22,4 per cento del totale nazionale: per far fronte alla crisi, la regione può far leva su alcuni settori che costituiscono delle eccellenze. In particolare, ricerca, innovazione e formazione; servizi finanziari; sistema fieristico; rete aeroportuale; sistema della mobilità sostenibile. “La Lombardia dispone di molte eccellenze da cui ripartire, come il settore della ricerca, dell’innovazione e formazione che rappresenta un asset fondamentale non solo come traino per l'economia lombarda, ma anche come elemento in grado di formare e trattenere sul territorio capitale umano, aumentando così la produttività di tutto il sistema Paese: da questa e dalle altre eccellenze bisogna partire per favorire la ripresa del sistema economico lombardo, ma non solo”, ha commentato Paolo Calcagnini, vice direttore generale di Cdp. “Infatti, la rilevanza della Lombardia nell’economia del Paese è tale che la ripartenza post-Covid della regione risulta decisiva per accompagnare l’Italia fuori dalla crisi e inserirla stabilmente in un contesto europeo più dinamico: l’apertura della sede di Milano, avvenuta due mesi fa, vuole testimoniare l’impegno di Cdp per favorire questo percorso, ancor di più in questo momento di incertezza legato all’emergenza da Covid-19”, ha aggiunto. (Com)