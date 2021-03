Napoli: Coldiretti, bandi Cciaa, bene 43 milioni ma fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno prezioso e lungimirante che mette al centro dell’attenzione la competitività e il rilancio per il dopo covid. È il commento della federazione provinciale di Coldiretti Napoli all’annuncio della Camera di Commercio, che sta per attivare bandi sul 2021 per un valore di 43 milioni di euro di investimenti, suddivisi in due filoni distinti: sostegno economico per affrontare l’emergenza pandemia e sostegno allo sviluppo. In particolare, sono destinati 3 milioni di euro alle filiere florovivaismo, vitivinicolo, agroalimentare e moda. Ma sono trasversali ai settori produttivi anche i 2,5 milioni di euro per la promozione economica e territoriale da parte delle associazioni di categoria, i 7 milioni di euro per l’ammodernamento macchine e attrezzature, 4,5 milioni per il sostegno al credito, 1,5 milioni per fondo start-up e incubatori, 500 mila euro per partecipazione a fiere nazionali ed estere, 500 mila euro per aggiornamento tecnico-professionale e 250 mila euro per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. “L’impostazione che la giunta camerale ha voluto dare ai bandi – commenta Andrea D’Ambra, presidente di Coldiretti Napoli – va nella giusta direzione, accogliendo molti nostri suggerimenti. È strategico mettere insieme emergenza e sviluppo, altrimenti non creiamo le condizioni per uscire dalla crisi. Così come è strategica la scelta di aprire opportunità di finanziamento spingendo i settori produttivi a fare rete. Il covid ci sta insegnando, come bene ha ricordato Papa Francesco, che nessuno si salva da solo. I fondi della Camera di Commercio sono una buona notizia, ma adesso occorre uno sforzo ulteriore per fare presto e bene, facilitando l’accesso alle imprese.” (Ren)