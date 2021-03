Agroalimentare: cresce la "voglia" di Molise, enogastronomia tipica seduce i foodies

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "voglia" di Molise, soprattutto enogastronomico, non frena neanche davanti all’effetto pandemico che da un anno sta condizionando, di certo modificando, le abitudini di vita degli italiani. Aumenta infatti, tra i foodies e non solo, la richiesta di consumo per i prodotti tipici della Regione, con una crescita d’interesse per tipicità territoriali come caciocavalli, salsicce, pampanella, vino, olio. Uno sviluppo di carattere nazionale, come testimoniano, tra gli altri, gli apprezzamenti manifestati dagli attori Neri Marcorè - molisano di origine - e Serena Rossi, che apprezza molto il food molisano per il suo sapore ma anche per i ricordi che porta con sé, e da Jo Champa, attrice, modella e giornalista italo-statunitense. A trainare la nuova stagione del Molise, non solo dal punto di vista alimentare, ma anche turistico, è MoliseFood, progetto enogastronomico imprenditoriale nato due anni fa con il coinvolgimento di circa 20 aziende agricole e artigiane in costante aumento e un paniere di prodotti di eccellenza enogastronomica e identitari della regione. Un brand con un attuale piano di sviluppo che vede tre store enogastronomici aperti a Roma - un quarto è in dirittura di arrivo nella zona Parioli - e un punto vendita a Siviglia (Spagna). L’obiettivo è quello di creare come MoliseFood una rete distributiva capillare con aperture di proprietà. Parallelamente, sempre sotto il profilo imprenditoriale e accanto allo sviluppo e apertura di nuovi store, si registrano richieste quotidiane per avere in concessione il cartello MoliseFood nelle attività commerciali (sono in corso due trattative per un’apertura a Madrid e un’altra nella Capitale in franchising). (segue) (Com)