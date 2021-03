Campania: Cammarano (M5s), dove sono i 400 mln per prevenzione incendi annunciati da De Luca?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora incertezza per i lavoratori idraulico-forestali, per i quali la Regione ha finanziato appena il 44 per cento del totale delle spettanze da coprire per il 2021, mentre non c'è ancora traccia dei 400 milioni di euro annunciati da De Luca, necessari a finanziare un'attività fondamentale per la prevenzione degli incendi, per la salvaguardia del territorio da rischi derivanti da dissesto idrogeologico e per la manutenzione dello straordinario patrimonio di parchi della Campania. Totalmente al palo il piano dei finanziamenti per il quinquennio 2020-2025 e, sebbene le Comunità Montane, in qualità di enti delegati ai pagamenti, stiano rispettando i tempi, c'è incertezza sul prossimo futuro dei circa tremila idraulico forestali". Così il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, intervenendo a margine della riunione della Commissione Agricoltura: "La Regione Campania deve attivare al più presto il percorso, promesso da anni, per la stabilizzazione definitiva degli operai idraulico-forestali. Nel frattempo, vanno indicati i tempi e le modalità relativi all'erogazione delle risorse 2021, necessarie al pagamento degli stipendi". (Ren)