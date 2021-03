Abruzzo: Cgil denuncia, bambini in Dad, consiglieri in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione "difficile della pandemia che stiamo vivendo e la diffusione sempre maggiore delle varianti più contagiose impone a tutti noi ulteriori sacrifici in termini di socialità e di rispetto dei comportamenti più virtuosi al fine di contenere il diffondersi del virus. Il presidente Marsilio, con la sua ultima ordinanza del 27 febbraio scorso, ha imposto ulteriori misure di contenimento della pandemia in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento di rischio sanitario istituendo diverse zone rosse, tra cui la città di Pescara, e prevedendo per gli studenti fino alle scuole primarie la Dad. Quest'ultimo provvedimento è molto incisivo, oltre che per i bambini, per le lavoratrici ed i lavoratori che devono conciliare vita privata e lavoro e che, qualora non residenti in zona rossa, non hanno la possibilità di utilizzare il congedo parentale retribuito al 50 per cento. Sappiamo bene quanto questa pandemia abbia influito in termini occupazionali proprio sul genere femminile". Lo afferma in una nota il coordinatore regionale Fp Cgil Abruzzo e Molise Luca Fusari e Paola Puglielli segretaria regionale Fp Cgil Abruzzo e Molise. (segue) (Gru)