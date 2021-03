Abruzzo: Cgil denuncia, bambini in Dad, consiglieri in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per queste ragioni - spiega ancora la Cgil - e in conseguenza del fatto che in Consiglio regionale è stato riscontrato positivo un Consigliere regionale e un altro potrebbe esserlo, tanto da sottoporre l'intero personale del Consiglio e i Consiglieri stessi a screening da compiere entro questa settimana, la Fp Cgil ha chiesto la sospensione, almeno per questa settimana, delle convocazioni delle Commissioni, Consiglio e riunioni da tenere in presenza o prevedere, almeno, che fossero effettuate in modalità remota come accade in altri Consigli regionali. Il Consiglio regionale, infatti, prevede la presenza di Consiglieri, e di collaboratori degli stessi, provenienti da tutta la Regione, comprese le zone rosse dove, tra l'altro, è purtroppo presente la variante inglese in misura importante. Per questo sarebbe, per prudenza, consiglio e attenzione, meglio evitare la presenza in sede di tutte queste persone. Tutti noi siamo chiamati a sacrifici per il contenimento del virus in modo da poter tornare al più presto possibile ad una condizione di normalità. Lo sono i bambini, gli studenti, le madri e i padri, le lavoratrici e i lavoratori, i commercianti e gli artigiani, gli imprenditori. Per questo da chi deve essere esempio di correttezza ci si sarebbe aspettato un comportamento coerente a quello imposto a tutti noi. Invece niente, le sedute di Commissioni, Consiglio ed altro continueranno ad essere tenute in modo misto, ovvero anche in presenza. I bambini in Dad, i consiglieri in presenza". (Gru)