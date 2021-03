© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado siano con didattica a distanza così come nei territori dove l’incidenza dei contagi sarà superiore a 250 persone per 100 mila abitanti". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sul nuovo Dpcm. (Rin)