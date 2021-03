Covid: Pastorelli (Lega), auguri di buon lavoro a generale Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auguri di buon lavoro al generale di Corpo d’armata, Francesco Paolo Figliuolo, nominato dal premier Mario Draghi come nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19”. Così, in una nota, il capogruppo regionale della Lega in Umbria, Stefano Pastorelli. “Il nuovo commissario, che confidiamo di ricevere presto in Umbria – scrive Pastorelli - ha ricoperto molteplici incarichi nelle Forze Armate, anche con ruoli interforze e internazionali. Siamo certi riuscirà ad imporre qual cambio di passo tanto auspicato, soprattutto nella gestione del piano vaccinale, essendo l’Italia uno dei Paesi in Europa con la percentuale più bassa per dosi somministrate ed avendo avuto nei mesi precedenti forti difficoltà nel reperimento delle scorte”. "La sostituzione di Arcuri, insieme allo stop alle cartelle esattoriali, l’impegno per rottamazione e pace fiscale, il taser per le Forze dell'ordine – conclude Pastorelli -, rappresentano solo le prime di una serie di iniziative che la Lega ha deciso di intraprendere con energia e buonsenso”. (Ren)