Covid: Svimez, offre nuove occasioni di business illegale a criminalità organizzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ciò che riguarda il rapporto tra territorio ed eventi di corruzione, esso trova ancora un più interessante approfondimento se il dato della distribuzione degli episodi corruttivi consumati nei settori di attività viene incrociato con quello delle specifiche organizzazioni criminali di stampo mafioso. Analizzando, poi, più nel dettaglio il coinvolgimento delle singole organizzazioni criminali in episodi corruttivi emerge chiaramente come, in particolar modo per la Camorra e la 'ndrangheta, il settore dove la presenza è maggiore sia quello degli appalti pubblici. Mentre l’ipotesi che le regioni di tradizionale radicamento coincidono anche con le tipiche organizzazioni mafiose, per cui la sovrapposizione geografica con l’organizzazione è canonica, non altrettanto si può dire per le aree di nuovo insediamento ove, come molte inchieste hanno fatto emergere, la presenza di camorra, 'ndrangheta e gruppi mafiosi siciliani è molto spesso determinata o dalle catene migratorie criminali che si sono costruite nel tempo, o da taciti accordi fra le compagini, ovvero, molto più raramente, a seguito della supremazia di un gruppo su un altro esercitata attraverso l’uso della violenza. (segue) (Com)