Napoli: Amitrano (M5s), poca sicurezza di notte servono più controlli in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono subito più controlli, specie nelle ore notturne, in via Toledo a Napoli: siamo al quarto furto in due settimane ad esercizi commerciali in un luogo che dovrebbe essere super presidiato. Una escalation pericolosa che va assolutamente fermata". Lo ha affermato in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), secondo il quale "la sicurezza urbana e la lotta ad ogni forma di illegalità sono temi strategici per il futuro della città. Lo Stato raccolga il grido di dolore del presidente del centro commerciale Toledo-Spaccanapoli e agisca prontamente facendo sentire la propria presenza in maniera costante e non episodica. Contro la criminalità servono più investimenti per garantire più uomini, mezzi e tecnologie: senza sicurezza non può esserci sviluppo sano del territorio". Amitrano ha concluso: "Il 15 ottobre 2019 ho depositato una interrogazione parlamentare alla ministra dell'Interno Lamorgese in cui ho sollecitato interventi contro l'emergenza criminalità a Napoli al fine di garantire maggiore sicurezza a cittadini, commercianti e imprenditori. Interrogazione alla quale, ad oggi, non ho ancora ricevuto risposta". (Ren)