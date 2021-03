Campania: Grant (Lega), ministro Garavaglia in visita a Sorrento, segnale di interesse per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita del ministro al Turismo Massimo Garavaglia a Sorrento per Gli Stati Generali del Turismo, primo appuntamento ufficiale, è un segnale di attenzione per i nostri territori. L'Italia, prima del Covid, nel 2019, era il quarto paese più visitato al mondo con 94 milioni di visitatori secondo l'Enit, con un numero pari a 217,7 milioni di presenze straniere e con 432,6 milioni di presenze totali e 40mld di fatturato. Una miniera per il Sud nonostante la carenza di infrastrutture degne di questi numeri. Ci aspettiamo una svolta dalla guida leghista al dicastero. Dalle premesse sembra avviata una nuova fase per lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno. In bocca al lupo al ministro Garavaglia, che siamo certi farà cose importanti per il Meridione". Lo ha dichiarato in una nota il segretario regionale della Lega in Campania Valentino Grant. (Ren)