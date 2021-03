Pescara: operazione Gdf, individuata vasta discarica abusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dell'intervento è stata informata l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente per l'esecuzione della campionatura dei rifiuti rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. L'operazione svolta comporta anche aspetti di natura tributaria connessi alla "ecotassa" (tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi) che si applica anche nei confronti di chi illecitamente mette a disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate. La base imponibile, determinata in relazione alla quantità e alla tipologia dei rifiuti stimata dai tecnici intervenuti sul sito, ha consentito di accertare migliaia di euro di tributi non versati. L'operazione, portata a termine dalle Fiamme gialle abruzzesi, testimonia l'impegno profuso dalla Guardia di finanza nel controllo economico del territorio, garantito anche mediante una fattiva sinergia tra il dispositivo terrestre e la componente aeronavale. (Gru)