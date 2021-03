Campania: Anbi, livelli fiumi Garigliano,Volturno e Sele superiori a medie ultimo quadriennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fiume Garigliano, spiega Anbi, presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana precedente, in evidenza Sessa Aurunca con –30 centimetri in una settimana. Questo fiume continua a presentare valori medi più elevati degli scorsi anni, specie a Sessa Aurunca: +92,3 centimetri sopra la media del periodo. Anche il Volturno vede una diminuzione dei livelli idrometrici rispetto a quelli raggiungi la scorsa settimana, significativo il calo di 42 centimetri a Capua centro in una settimana. Questo fiume ha diffusi valori sopra la media del quadriennio precedente, con la stazione di Amorosi che registra 14 centimetri sopra la media del periodo di riferimento. Non è possibile stimare la differenza su Capua centro, dove mancano dati sufficienti. Infine il fiume Sele che decresce rispetto alla scorsa settimana, con in evidenza i 21 centimetri in meno di Albanella. Il Sele presenta tutte le principali stazioni idrometriche – tranne la foce - con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 23 centimetri sopra la media del periodo. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento scende a poco più di 24, milioni di metri cubi e contiene il 97 per cento della sua capacità, in calo sulla settimana precedente di 564.067 metri cubi,ma con un volume superiore di oltre il 69,2 per cento rispetto ad un anno fa. L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto aumenta rispetto alla settimana scorsa di poco meno di mezzo milione di metri cubi, e con oltre 44,1 milioni di metri cubi presenta un surplus di quasi 9,5 milioni rispetto allo scorso anno. (Ren)