Infrastrutture: De Poli (Udc), introdurre alta velocità Padova-Bologna in Piano nazionale per la ripresa e resilienza

- "In Senato ho posto sul tavolo del governo la questione dell'Alta velocità ferroviaria: ho chiesto al ministro Enrico Giovannini di introdurre la Padova-Bologna nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza e adottare le iniziative di competenza per inserire tale tratta nel contratto di programma con Rete ferroviaria italiana Spa. Parliamo di un obiettivo che è del territorio: il miglioramento della dotazione infrastrutturale di Padova è uno step essenziale per il rilancio economico del Veneto e del Nord-est". Lo rende noto il senatore Udc Antonio De Poli. "E’ un investimento importante per Padova e per tutta la nostra Regione, su cui tutti dobbiamo lavorare, facendo squadra, e remando nella stessa direzione. E’ una battaglia che non ha colori politici: qui non si tratta di destra o sinistra, ma della vita e del futuro di due regioni (Veneto ed Emilia Romagna) che sono il motore d’Italia. Rinunciare ad un’opera strategica come l’Alta velocità - conclude - significa creare un danno a tutto il Paese”. (Com)