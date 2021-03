© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Sostegno che il governo si appresta a varare ci saranno "risorse per 200 milioni di euro" per i congedi parentali per sostenere le famiglie anche in relazione alla chiusura della didattica in presenza in alcuni territori. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sul nuovo Dpcm. (Rin)