Sardegna: archiviata inchiesta su morte indipendentista sardo Salvatore "Doddore" Meloni

- E' stata archiviata l'indagine contro ignoti aperta nel luglio del 2017 per la morte del leader indipendentista sardo Salvatore "Doddore" Meloni. Il giudice per le indagini preliminari di Cagliari, Lucia Perra, ha infatti accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pm Maria Virginia Boi. Meloni, 74 anni, che era stato arrestato per scontare alcune condanne passate in giudicato, morì dopo 66 giorni di sciopero della fame e della sete all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L'uomo era salito agli onori delle cronache per l'occupazione dell'isola di Mal di Ventre, davanti alla costa di Oristano, e la proclamazione della Repubblica di Malu Entu. "Non sorprende una tale decisione - commenta dal suo profilo Facebook Cristina Puddu, l'avvocato della famiglia del leader indipendentista - mentre, ancora una volta, ciò che deve essere rimarcato è l'atteggiamento indegno dell'ambiente politico indipendentista, che salvo qualche rara eccezione, resta indifferente, incapace di riconoscere quanto 'Doddore' sia stato fondamentale per la storia dell'indipendentismo sardo, in vita e poi dopo anche maggiormente, per i fatti che ne hanno determinato la sua tragica morte". Il legale preannuncia che "insieme alla famiglia Meloni, dovrò valutare di agire contro l'Italia, presentando ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo". (Rsc)