Abruzzo: Pepe (Pd) su scuola, no a decisioni dalla sera alla mattina (2)

- "Chiedo quindi ai vertici della regione Abruzzo ed al nostro presidente di evitare, in futuro, di prendere certe decisioni dalla sera alla mattina, mettendosi nei panni dei tanti abruzzesi costretti a trovare una soluzione tra mille difficoltà. Auspico inoltre che vengano offerti degli ammortizzatori sociali, dei contributi reali e celeri dalla nostra Regione che consentano alle famiglie di poter pagare baby-sitter o di ottenere nuovamente permessi o congedi, potendo così conciliare al meglio le varie esigenze" aggiunge Dino Pepe per poi concludere: "Servono insomma risposte concrete e immediate. Magari la stessa solerzia dimostrata da Marsilio & Co. nel dare milioni di euro al Napoli Calcio ed al Festival dei Cartoni Animati, soldi che oggi avrebbero fatto molto comodo alle famiglie abruzzesi alle prese con zero certezze ed una nuova, repentina, chiusura delle scuole. Infine sono ancora tutte da capire le ragioni della mancata chiusura di scuole dell'infanzia e nidi. Famiglie in difficoltà, docenti e operatori degli asili discriminati". (Gru)