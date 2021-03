Campania: Barone (Asi), nominare velocemente commissario per Zes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo letto con attenzione l'intervista odierna a Il Mattino del ministro Carfagna dalla quale ci attendiamo un'accelerata sulle Zes. Tutti ritengono le Zone Economiche Speciali strategiche per lo sviluppo e il rilancio del Mezzogiorno ma alla fine non si comprende perché non si velocizzi l'iter. Sono stati nominati finora due commissari per le Zes Calabria e Ionica, si proceda speditamente anche con i commissari per le altre Zone ad iniziare dalla Campania. Diversamente vorrà dire che non c'è volontà di andare avanti con una misura che in altre zone del mondo ha dato grandi risultati." Lo dichiara in una nota Luigi Barone, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento. (Ren)