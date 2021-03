Napoli: "Progetti per Bagnoli. Tra paesaggio, industria e utopia", domani la mostra virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 3 marzo, alle ore 15.30, sarà inaugurata la mostra virtuale "Progetti per Bagnoli. Tra paesaggio, industria e utopia", organizzata dalla Consulta delle Costruzioni di Napoli. "Con la mostra on line - spiega una nota - la Consulta delle Costruzioni, che racchiude l'intera filiera delle costruzioni della città, intende dare il via ad una serie di iniziative per valorizzare le potenzialità, i valori paesaggistici ed attrattivi dell'area di Bagnoli, illustrando al tempo stesso il corposo lavoro dei numerosi professionisti che, dalla dismissione industriale ad oggi, sono stati coinvolti nella progettazione degli interventi di rigenerazione urbana. La mostra, nello specifico, censisce gran parte dei progetti approvati su Bagnoli e ripercorre tutte le tappe e gli atti seguiti alla dismissione del sito siderurgico". Interverranno: Alessandro Castagnaro, presidente della Consulta delle Costruzioni di Napoli, Bruno Discepolo, assessore regionale al Governo del Territorio, Francesco Floro Flores, commissario straordinario del Governo per Bagnoli-Coroglio, Carmine Piscopo, vice sindaco di Napoli e Michelangelo Russo, direttore del Diarc dell'Università "Federico II" di Napoli. E' stato invitato a partecipare Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. La mostra - che ha anche un sito web collegato progettiperbagnoli.it - è organizzata in cinque sezioni: Cartografie, Vedute, Utopie, Industria e Progetti. L'evento di presentazione sarà realizzato con diretta streaming al seguente indirizzo https://progettiperbagnoli.it/stream. La consultazione della mostra è resa possibile grazie al supporto del Muva Museo Virtuale di Architettura e farà parte della collezione permanente visitabile all'indirizzo muva.it. Il progetto espositivo, a cura di Alessandro Castagnaro, è stato realizzato da Ermes Multimedia digital design per la cultura - Napoli. Maggiori info su https://progettiperbagnoli.it. (Ren)