Napoli: Fratelli d'Italia, assembramenti di stranieri all'ufficio immigrazione della questura

- "Da mesi la questura di Napoli è presa d'assalto da centinaia di stranieri che giornalmente si accalcano davanti all'ufficio immigrazione, contravvenendo alle misure di sicurezza per il contenimento della crisi sanitaria. Su questa vicenda, già a novembre avevamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Lamorgese alla quale però non abbiamo mai avuto risposta. Da allora è cambiato il presidente del Consiglio, da Conte siamo passati a Draghi, ma il ministro Lamorgese è rimasta al suo posto, così come la linea del governo sull'immigrazione e sui contagi sembra non avere alcuna discontinuità con il passato: agli italiani si chiudono le attività, agli immigrati si lascia massima libertà". Lo hanno dichiarato in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco, Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli. (Ren)