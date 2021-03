Molise: Fanelli (Pd), mancano 21 milioni, come farà Regione ad approvare bilancio di previsione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani in Consiglio regionale la prima questione che porrò è: dove si rinvengono 21 milioni di euro che il Consiglio dei ministri evidenzia che mancano, come avevamo segnalato noi". Lo annuncia questa sera Micaela Fanelli, capogruppo Pd nell'Assemblea regionale molisana. "L'ulteriore disavanzo di euro 21.740.555,10 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione - si legge nell'impugnativa del Cdm pubblicata oggi - riferisce Fanelli -ovvero nel triennio 2020-2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore), contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori (articolo 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011). Tuttavia, essendo, ad oggi, l'esercizio 2020 ormai concluso e non essendovi traccia della delibera consiliare di approvazione del piano di rientro, né tanto meno del recupero sostanziale, tale quota dovrà essere interamente applicata all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.822.650,66)". (segue) (Gru)