Torino: Consiglio comunale contro Regione, "non abrogare legge su ludopatia"

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato ieri un ordine del giorno firmato dal consigliere Aldo Curatella (Azione) che sollecita la Sindaca e la Giunta a farsi parte attiva nei confronti di Giunta e Consiglio della Regione Piemonte per evitare l’abrogazione o la modifica della Legge Regionale 9 del 2016, riguardante le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, interrompendo l’iter di approvazione della proposta di legge regionale 56 del 2019. Allo stesso tempo, il documento invita Sindaca e Giunta a proporre la Legge Regionale 9/2016 a Governo e Parlamento, quale modello per un futuro testo di legge nazionale in tema di contrasto alla ludopatia e in favore della tutela dalla salute delle persone più fragili, replicando a livello nazionale gli importanti risultati ottenuti sul territorio. Il testo del provvedimento ricorda come, nel periodo che va dall’entrata in vigore della legge al 2019, in Piemonte ci sia stata una riduzione del volume di gioco fisico dell’11% pari a circa 572 milioni di euro. Dati in controtendenza rispetto alla media nazionale, dove la riduzione si è attestata allo 0.03% (18 milioni di euro), e confermati da un’indagine dell’Osservatorio regionale sulla dipendenza che stima come il 78% delle persone affette da ludopatia e prese in carico dal sistema sanitario nazionale, siano dipendenti dall’utilizzo di apparecchi fisici quali slot machines e videolottery. (segue) (Rpi)