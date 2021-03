© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono state sanzionate a Casalnuovo, in provincia di Napoli, per aver causato un assembramento durante una festa di compleanno. Attirati dalla musica ad alto volume, i carabinieri hanno controllato un garage in via Grimaldi scoprendo una festa di compleanno in corso. Ad ogni partecipante è stata notificata una multa per violazione della normativa anti Covid. (Ren)