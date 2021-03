Piemonte: Covid rallenta concorsi, manca personale in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di pari opportunità, Caucino ha evidenziato come i fondi per sostenere le azioni in sede giudiziaria delle donne vittime di violenza e i loro figli, siano rimasti inalterati nel trend storico (350 mila euro). L’impegno è provare ad aumentarli e costituire un tavolo, aperto ai consiglieri di maggioranza e opposizione, per migliorare il regolamento di applicazione della legge. Di continuità con il bilancio 2020 ha parlato anche l’assessore Fabrizio Ricca sui temi delle partecipate e della polizia locale. Gli stanziamenti sono in linea con quelli dell’anno scorso. 500 mila euro verranno utilizzati per i corsi di formazione per gli operatori di polizia locale. Anche nel 2021, come l’anno scorso, i corsi si terranno in modalità telematica per i problemi legati all’epidemia. Con i tre assessori hanno interloquito, oltre al presidente Riva Vercellotti, i consiglieri Diego Sarno (Pd), Marco Grimaldi (Luv), Silvio Magliano (Moderati), Sean Sacco e Sarah Disabato (M5s), Francesca Frediani (M4o). (Rpi)