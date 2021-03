Campania: Pellegrino (Iv), buon lavoro al nuovo commissario emergenza Covid Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Una figura di elevato profilo, che ho conosciuto nel Cilento in occasione del Premio Internazionale Nassirya per la Pace. Sono molto contento della sua nomina. Un uomo integerrimo di grande esperienza che saprà dare credibilità alle Istituzioni italiane ricoprendo un ruolo complicato in un momento difficile". Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva al consiglio regionale della Campania.(Ren)