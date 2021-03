Campania: Cirillo (M5s), bus dedicato e più collegamenti stradali con Tav Afragola (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione all'unanimità dall'aula del consiglio regionale della mia mozione sul potenziamento dei collegamenti con la stazione abuslta velocità di Afragola, andiamo nella direzione dei reali obiettivi per i quali è stato progettato quello che rimane un terminal strategico sul territorio regionale. Grazie alla collaborazione con i colleghi della maggioranza e dell'ufficio di presidenza della Commissione Trasporti, affronteremo finalmente due questioni che rispecchiano le istanze che da tempo raccogliamo sui territori. In primo luogo la viabilità, con il progetto di una via di collegamento stradale diretta con la stazione Av che non incroci, come avviene oggi, quella di accesso a un Centro commerciale di zona, con inevitabili code". Lo ha annunciato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. (segue) (Ren)