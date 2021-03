Covid: Scoccia (Misto), Abruzzo resta fanalino di coda in relazione a rapporto vaccinati-totale popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scoccia, poi, osserva: "Ma non basta: mentre, ad esempio, in diverse aree della Regione arranca la somministrazione dei vaccini al personale scolastico, la Asl di Chieti ha deciso di vaccinare gli avvocati della propria Provincia. Alcuni minuti fa il presidente Marsilio ha richiesto che si proceda con le vaccinazioni per gli studenti oltre i 18 anni: la scelte appaiono assolutamente legittime ma evidenziano, con forza, le discrepanze territoriali nella gestione del Piano vaccini, un Piano che, invece, dovrebbe essere gestito a monte da una cabina di regia regionale efficiente. Regna inoltre una confusione totale sul come si stia procedendo alle somministrazioni vaccinali, chi si registra sulla piattaforma non sa quando verrà chiamato, non sappiamo a che punto si trovi l'avvio della vaccinazione degli ultra 80enni. Non abbiamo contezza di quanti punti vaccinali siano necessari in provincia de L'Aquila, ad esempio. Sul piano Sanitario ed economico, soprattutto in questo momento - conclude sempre Scoccia -, dobbiamo sapere cosa riferire alla comunità, ne ha il diritto! L'Abruzzo continua a navigare a vista, sulla pelle dei cittadini". (Gru)