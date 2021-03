Campania: Forza Italia, inserire maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "È necessario, quindi, promuovere, a livello regionale, idonee campagne di sensibilizzazione per attuare un programma di prevenzione della salute degli occhi, che sia rivolto soprattutto ai soggetti in età scolare, con screening gratuiti negli istituti didattici". I consiglieri nella loro mozione hanno aggiunto: "L'accesso alla diagnosi e alle eventuali cure deve essere garantito a tutti, a prescindere dalla disponibilità economica del singolo individuo. Ciò può essere possibile soltanto attraverso l'esenzione del ticket". Infine Grimaldi, Caldoro e Patriarca hanno concluso: "Considerato che in materia, sono già in corso alcune iniziative legislative, chiediamo al presidente e a tutta la giunta regionale di intervenire presso il governo, affinché siano messe in atto le necessarie azioni atte a inserire la maculopatia nei livelli essenziali di assistenza". (Ren)