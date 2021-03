Piemonte: Covid rallenta concorsi, manca personale in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un grande lavoro da parte degli uffici per far partire tutti i concorsi, in modo da dotare la Regione del personale che manca”. Queste le parole dell’assessore al personale della Regione Piemonte, Marco Gabusi, nell’audizione di ieri in prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, sul bilancio di previsione 2021/23. I concorsi, che per il rispetto delle norme anticovid rischiano tempi prolungati per prove e colloqui, riguardano tempi determinati (per coprire urgentemente i vuoti di organico più evidenti) e tempi indeterminati sia nelle categorie dei funzionari, sia nella dirigenza. L’assessore al personale ha parlato per le sue competenze di un bilancio sostanzialmente in continuità con il 2020, se non per una ridefinizione in corso dei costi delle funzioni nei trasferimenti alle province sui servizi di polizia provinciale e ambientali. In prima Commissione sono anche intervenuti gli assessori Chiara Caucino e Fabrizio Ricca. (segue) (Rpi)