Tlc: Asti, banda ultralarga di Open Fiber si espande ad altri quartieri

- Continuano i lavori di posa dell’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber nella città di Asti: ad oggi sono 14 mila le unità abitative già connesse e la copertura ha interessato i quartieri San Pietro, San Lazzaro, San Paolo, San Rocco, Don Bosco, Tanaro. Stando al relativo comunicato stampa, sono già in corso gli interventi per l’estensione della rete in fibra ultraveloce nei quartieri di San Silvestro e Cattedrale, mentre sono in fase di ultimazione i lavori in zona Santa Maria Nuova. Il progetto complessivo di Open Fiber per la modernizzazione digitale del Paese, prosegue la nota, è stato recepito dal comune di Asti con una Convenzione con la società, che ha investito nel comune 10 milioni di euro per la cablatura di circa 28 mila unità immobiliari. “Aderendo a questo progetto abbiamo ritenuto come amministrazione di offrire un’opportunità per gran parte dei cittadini in tempi ancora lontani dal Covid: l’arrivo della pandemia ha di fatto generato un surplus di richiesta di alta connettività da parte di tanti lavoratori che, durante i mesi di lockdown, hanno lavorato e lavorano tuttora in modalità di lavoro agile, per non parlare delle esigenze di studenti ed insegnanti attraverso la didattica a distanza che prosegue con le stesse modalità”, ha commentato il sindaco Maurizio Rasero, sottolineando la necessità di avere un’infrastruttura che realizza reti di trasmissione dati ultra veloci, coprendo gran parte del territorio comunale. (segue) (Com)