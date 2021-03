Sardegna: alluvione Olbia 2013, procura Tempio chiede rinvio a giudizio per 9 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinvio a giudizio di nove persone nell'ambito della vicenda giudiziaria scaturita dal filone bis dell'inchiesta sull'alluvione che il 18 novembre 2013 provocò a Olbia l'esondazione dei canali Siligheddu e Gadduresu e del Rio Ua Niedda, provocando la morte di Francesco Mazzoccu e del figlio Enrico, di Patrizia Corona e della figlia Morgana Giagoni e delle pensionate Maria Massa e Anna Ragnedda. E' quanto ha richiesto il pm Ilaria Corbelli della procura di Tempio Pausania per l'ex vice sindaco di Olbia, Carlo Careddu (ex assessore regionale dei Trasporti), l'ex assessore comunale dei Lavori pubblici, Davide Bacciu, il capo dell'ufficio tecnico del Comune, Costantino Azzena, e i tecnici dell'amministrazione Mauro Scanu, Paolo Meloni, Francesco Pisanu, Sergio Usai, Claudio Vinci e Michele Territo. Per i nove si ipotizzano i reati, a vario titolo, di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Secondo la procura, i nove conoscevano la situazione e avrebbero dovuto adoperarsi per risolverla, effettuando gli espropri e le demolizioni necessarie per allargare gli alvei dei fiumi e ripristinando il sistema idrografico e il regolare deflusso delle acque. Nell'ambito del filone principale dell'inchiesta era stato indagato l'ex-sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, e i dirigenti comunali Gabriella Palermo, Antonello Zanda e Giuseppe Budroni, assolti in primo grado e attualmente impegnati a difendersi in appello dalle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. (Rsc)