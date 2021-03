Abruzzo: insediato oggi il nuovo Comitato regionale delle comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova legge di sostegno all'editoria, la lotta contro il cyberbullismo e una norma per la promozione del 'Marchio Abruzzo'. Sono questi i primi tre punti programmatici per il nuovo Cda del Corecom (Comitato regionale delle comunicazioni) Abruzzo che oggi si è ufficialmente insediato e al quale ho dato il benvenuto a nome di tutto l'Ufficio di presidenza. Abbiamo un lavoro intenso e di assoluta rilevanza da portare avanti, in stretta sinergia con un Corecom che da sempre ha saputo svolgere un ruolo propositivo di importanza fondamentale per il governo regionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio della regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, presenziando all'insediamento odierno del nuovo Corecom Abruzzo composto dal presidente Ricardo Chiavaroli, dalla giornalista Roberta Galeotti, collegata in remoto, e dall'avvocato Gaetano Di Tommaso, avvenuto alla presenza della struttura tecnica di supporto e dirigenza del Corecom. "Il Corecom è senza dubbio cresciuto con gli anni, sia in termini di lavoro che di autorevolezza - ha sottolineato Sospiri -. Il suo raggio di azione non si limita più solo alla gestione del contenzioso con le società di telefonia, ma piuttosto oggi abbiamo un piano di nuove competenze che dobbiamo ulteriormente sviluppare. Penso innanzitutto a una nuova legge regionale di sostegno all'editoria cartacea, radiofonica, televisiva e on line, che sta complessivamente vivendo un momento di forte difficoltà e contrazione". (segue) (Gru)