Tlc: Asti, banda ultralarga di Open Fiber si espande ad altri quartieri (2)

- “Abbiamo lavorato di concerto con Open Fiber per limitare gli effetti troppo impattanti degli scavi, avendo infatti utilizzato i cavidotti interrati dell’illuminazione pubblica per ben 56 chilometri del territorio comunale: questo significa aver evitato 56 chilometri di scavo; al traguardo finale mancano ancora sette chilometri di scavo che prevediamo di terminare tra circa tra 4/5 mesi”, proseguono il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio e Viabilità, Stefania Morra. Entro metà marzo, prosegue la nota, scatterà infatti un programma continuo e senza interruzioni di ripristini, che prevede l’asfaltatura di circa 37 chilometri di strade partendo dalla zona ad est della città per raggiungere il centro fino alle zone periferiche interessate dagli scavi eseguiti nel corso del 2020. “Il tema delle telecomunicazioni è ormai di primaria importanza: le reti a banda ultra larga sono diventate un servizio pubblico essenziale esattamente come acqua, gas e luce”, sottolinea Giovanni Romano Poggi, regional manager di Open Fiber per Piemonte Sud e Liguria. “Affinché questo servizio possa raggiungere i cittadini occorre operare anche all’interno dei condomini, abbandonando le infrastrutture in rame e creando una rete completamente nuova in fibra ottica”, ha concluso. (Com)