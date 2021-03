Napoli: Poggiani (III Municiplaità), Capodimonte desacralizzato, Caravaggio avrebbe preferito Sannino ai soloni dell'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui vaccini si conferma come Capodimonte sia contenitore della città ospitando tanti eventi. I nuovi direttori dei musei hanno desacralizzato questo luogo facendolo conoscere a tanta gente. Era impensabile qualche anno fa ipotizzare che diventasse hub per i vaccini". Lo ha dichiarato il presidente della Terza Municipalità di Napoli Ivo Poggiani intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. In merito alla polemiche per il video del cantante neomelodico Poggiani non ha dubbi: "Si tratta di riprese di un video, in pandemia molti giovani non hanno potuto visitare i musei. Quando con la produzione abbiamo ragionato sul video abbiamo visto che si tratta di una storia d'amore sotto un Caravaggio: personaggio che peraltro aveva frequentazioni popolari". E poi chiude: "La polemica è stata sollevata dalle stesse persone che vogliono lo scontro con Bellenger. Tra tutti questi soloni dell'arte, mi viene da pensare chissà quali compagni avrebbe preferito Caravaggio". (Ren)