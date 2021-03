Torino: Consiglio comunale contro Regione, "non abrogare legge su ludopatia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento in Aula, il consigliere Curatella ha precisato che l’ordine del giorno nasce dalla preoccupazione per i contenuti della proposta di legge 56 del 2019, attualmente in discussione in Regione che, se approvata, porterebbe al dimezzamento delle distanze fra locali che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo e luoghi ritenuti sensibili quali le scuole e non riterrebbe più luoghi sensibili le banche, i bancomat e i luoghi di aggregazione sociale. Contestualmente all’ordine del giorno è stato approvato un emendamento della consigliera Serena Imbesi (M5S) che propone di implementare la somma di 200mila euro, prevista dal Piano regionale piemontese per il gioco d'azzardo patologico, quale stanziamento destinato alle amministrazioni municipali che hanno ottemperato alla legge numero 9 del 2016. (Rpi)