Covid: Improta (Medicina futura), arrivati primi kit rileva varianti

- Si chiama Rt27-Covid-19 variant katcare il nuovo test per Sars-Cov-2, in grado di individuare con eccellente precisione le varianti del Covid-19, validato dalla Ce-Ivd, ed approdato in queste ore anche in Italia, nei primi centri diagnostici privati d'avanguardia. "Si tratta di kit certificati per elevata qualità analitica – informa Arturo Improta, presidente del Cda di Medicina Futura – in grado di indicare la presenza delle tre varianti attualmente in circolo". "Parliamo – aggiunge – di metodiche ad altissima sensibilità e specificità che non abbiamo esitato ad adottare perché non solo sono in grado di determinare la presenza del virus, ma anche di caratterizzare automaticamente il ceppo virale". "Quindi – conclude Improta - migliore qualità del servizio, drastica riduzione di risultati incerti dei test di screening correttamente in uso, dovuti ad eventuali interferenze analitiche determinate dalla presenza delle nuove varianti, e pertanto assoluta affidabilità tanto per i pazienti quanto per l'intero sistema sanitario regionale". I kit sono somministrati tramite tampone nasofaringeo come per gli altri attualmente in uso.(Ren)