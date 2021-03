Sardegna: Salvini a Cagliari per processo contro attivista, ritiro querela in cambio di scuse e promessa di beneficenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovessero arrivare le scuse e la promessa di fare beneficenza per me si può risolvere tutto, altrimenti deciderà il giudice". Lo ha detto Matteo Salvini in tribunale a Cagliari prima dell'udienza del procedimento contro Mauro Aresu, l'attivista cagliaritano denunciato da Salvini per un post scritto su Facebook in cui si evocava piazzale Loreto prima di una visita del numero uno del Carroccio a Cagliari, nel 2017. Le accuse nei suoi confronti sono diffamazione, istigazione a delinquere e minaccia. Salvini, tramite il suo legale, ha chiesto 30 mila euro come parte lesa. Salvini ha toccato il tema della Sardegna prima regione in "zona bianca". Per il leader leghista: "è di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità nel rispetto del diritto alla salute e per accelerare sul piano vaccinale a proposito del quale incontreremo a breve rappresentanti del governo di San Marino. Visto che i vaccini non arrivano i vaccini previsti dall'Ue è giusto andare a cercarli dove ci sono, se ci sono vaccini disponibili ben vengano, l'Italia si muova per suo conto altrimenti non ne usciamo più. Se il piano vaccinale proseguirà spedito come mi auguro questa estate per la Sardegna sarà una estate di rinascita, rilancio e di ritorno al futuro". In piazza Repubblica, sede del tribunale di Cagliari, si sono riuniti diversi manifestanti per perorare la causa di mauro Aresu, l'attivista querelato da Salvini: le parole scritte contro il leader leghista, questa la la loro tesi, sono la libera manifestazione di un pensiero politico. (Rsc)