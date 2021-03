Vaccino: Mariani (Abruzzo in Comune), nella gestione grande confusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così si assiste ad un caos generalizzato, ritardi ed a scelte differenti tra territorio e territorio. Ad esempio mentre in diverse aree della regione ci sono oggettive difficoltà nel fare i vaccini all'intero personale scolastico, la Asl di Chieti ha deciso di vaccinare gli avvocati della propria provincia, una scelta legittima, ma non si comprende perché i professionisti di quella provincia saranno vaccinati e gli altro no. Chiediamo un piano vaccini chiaro - ribadisce Mariani - tutti devono sapere quando potranno vaccinarsi. E' necessario tutelare le fasce più deboli, dare agli abruzzesi messaggi chiari ed univoci. Non è possibile che in giorno si forniscono dei dati ed il giorno dopo si prendono decisioni in antitesi a quanto detto". (Gru)