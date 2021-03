Campania: Consiglio regionale approva mozioni e ordini del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato alcune Mozioni tra cui, all’unanimità, quella ad iniziativa della consigliera del M5s, Maria Muscarà, sulla Sartoria Teatrale Canzanella, della vice presidente Valeria Ciarambino, come integrata dal Vice presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, affinchè nel Piano di vaccinazione anti Sars-cov2/Covid-19 si dia priorità alle fasce deboli ovvero ai soggetti che presentano particolari condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica e per i loro caregiver. Su questo tema, Bonavitacola ha ricordato che i criteri del piano vaccinale sono definiti a livello centrale e, quindi, ha invitato a riformulare la mozione nel senso che la Giunta possa proporre al Ministero della Salute di rendere prioritarie tali categorie ed ha evidenziato la necessità di intraprendere altri canali di approvvigionamento dei vaccini per avere quantità che possano consentire di realizzare tali priorità vaccinali. Sul tema sono intervenuti anche il capo dell’opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro, e il capogruppo della Lega, Gianpiero Zinzi, che ha espresso condivisione della mozione della consigliera Ciarambino evidenziando l’importanza di dare priorità nelle vaccinazioni ai disabili e al personale delle forze dell’ordine, e il consigliere di Fd'I Alfonso Piscitelli per il quale “vanno meglio definiti anche i criteri di distribuzione dei vaccini per le province campane, tenuto conto, ad esempio, delle esigenze della provincia di Caserta, il consigliere della Lega, Severino Nappi, che ha evidenziato il problema degli ultraottantenni che non riescono ad accedere al vaccino perché non possono accedere al sistema informatico di prenotazione, la consigliera Annarita Patriarca (FI) che ha evidenziato l’esigenza di mettere in sicurezza diverse categorie, ad esempio quella degli avvocati, e, quindi, occorre anche moltiplicare i punti vaccinali inserendo, ad esempio, i centri convenzionati, il consigliere Luigi Abbate (libera, Noi campani, Psi). (segue) (Ren)