Sardegna: tratte marittime in continuità territoriale saranno garantite da Tirrenia fino al 9 marzo

- Continueranno ad essere operativi almeno fino al prossimo 9 marzo i collegamenti marittimi in convenzione effettuati da Tirrenia da e verso la Sardegna. Si tratta della Civitavecchia-Cagliari, Cagliari-Palermo, Cagliari-Napoli e Genova-Olbia. La proroga della convenzione è scaduta il 28 febbraio e dal ministero dei Trasporti non è arrivata alcuna comunicazione. "I sardi e la Sardegna non devono rimanere isolati: il governo deve intervenire affinché la proroga della continuità marittima venga estesa immediatamente in attesa dell'aggiudicazione del nuovo bando - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde -. Abbiamo detto e ribadito al ministero, purtroppo inascoltati, che i tempi tecnici per bandire e aggiudicare il nuovo bando entro il 28 febbraio non erano compatibili con la procedura messa in atto, rendendo necessario un decreto di proroga fino alla aggiudicazione del bando ma nulla è stato fatto. Ora bisogna rimediare subito con un provvedimento che metta in sicurezza i collegamenti con l'Isola". (Rsc)