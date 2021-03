Campania: Zinzi (Lega), lieti che impegno su vaccinazioni sia battaglia di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti che il nostro impegno sulla vaccinazione del personale scolastico campano in servizio in altre Regioni sia diventata la battaglia di tutti. Occorre fare chiarezza e presto su una vicenda che può determinare gravi ripercussioni e che lascia i docenti e personale Ata della Campania sospesi in una bolla. Non basta chiudere le scuole, bisogna anche fare in modo che il personale sia messo nelle condizioni di lavorare in serenità".Lo ha dichiarato in aula il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi. (Ren)