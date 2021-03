Molise: Fanelli (Pd), mancano 21 milioni, come farà Regione ad approvare bilancio di previsione? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci mancano dunque, per chiudere il 2019, 21 milioni, vanno corrette le tabelle di previsione e di rendiconto 2020, la cui chiusura con copertura della quota di ripiano annuo deve essere ancora verificata, vanno individuate nel bilancio 2021/2023, in approvazione nelle prossime settimane, le risorse aggiuntive. In queste condizioni la Regione non può approvare il bilancio di previsione. Quell'esame che dovevamo avviare oggi, lunedì primo marzo, nella Commissione prima, che doveva partire con l'inutile esame del Dpef aggiornato. Un libro dei sogni che si trasforma in un libro degli incubi. Venti milioni sono, infatti, di più delle risorse che abbiano 'libere'. Significa purtroppo che non avremo un euro per fare nulla in più, se non andare a passi spediti verso un 'fallimento'", conclude Fanelli. (Gru)