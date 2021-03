Abruzzo: Confartigianato, inserire operatori di servizi essenziali in piano vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno incontro decine di persone, entro negli uffici pubblici o nelle abitazioni private. Durante il primo lockdown, in un clima di totale panico e incertezza, sono stato chiamato a riparare un impianto in una Rsa vicino Pescara", racconta la sua esperienza Ercole Di Matteo, referente Confartigianato Manutentori Abruzzo. "Dovevo mettermi al riparo dai rischi del contagio, allo stesso tempo, però - riferisce l'impiantista - non potevo lasciare un'intera struttura di quella tipologia senza riscaldamento". "Con l'attuale situazione in cui versa l'Abruzzo e con l'aumento dei contagi, specialmente nelle province di Chieti e Pescara - concludono i massimi esponenti della Federazione regionale - continuiamo a ricevere numerose sollecitazioni a tal proposito da parte dei nostri associati e di altri artigiani presenti sul territorio regionale. Ci auguriamo, quindi, che il governatore Marsilio possa rispondere con buon senso ad una oggettiva necessità delle professionalità particolarmente esposte al contagio, fatte salve ovviamente le priorità contemplate dai protocolli della campagna vaccinale". (Gru)