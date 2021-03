Sardegna: artigianato, due milioni di euro alle imprese per agevolare il passaggio generazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo reperito i fondi dal bilancio precedente - spiega l'assessore Chessa - per un totale di due milioni di euro destinati al solo comparto artigiano. I proprietari delle imprese potranno così avviare il passaggio generazionale cedendo ai propri figli, o ai dipendenti assunti da più di cinque anni, il lavoro di una vita. Favorire la continuità delle tradizioni familiari, supportando il mantenimento delle attività economiche e la valorizzazione dei mestieri e dell'esperienza, equivale ad un'importante iniezione di fiducia per l'intero comparto, ancor di più nel superamento della difficile situazione economica e sociale". Tra le misure sovvenzionate, anche i corsi di formazione e i servizi di consulenza organizzativa e tecnica, le misure volte all'internazionalizzazione mediante strategie di marketing, nonché il miglioramento e il rinnovamento delle infrastrutture e l'acquisto di nuovi macchinari e impianti. Non sono invece ammesse le spese per l'acquisto di nuovi immobili. (Rsc)