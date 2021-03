L'Aquila: Vito Colonna nuovo assessore comunale, sindaco Biondi firma decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato questa mattina il decreto con cui è stata disposta la nomina di Vito Colonna quale nuovo assessore della Giunta comunale. Colonna subentra al dimissionario Vittorio Fabrizi, che nella giornata odierna ha preso servizio presso la struttura commissariale che sovrintende ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Il nuovo componente dell'esecutivo comunale deterrà le medesime deleghe del predecessore, ovvero: Ricostruzione privata; Opere pubbliche; Patrimonio, manutenzioni ordinarie e straordinarie; Lavori pubblici ed espropri; Sport, promozione sportiva ed eventi sportivi; Impiantistica sportiva. "L'esecutivo comunale potrà contare sul bagaglio di esperienza - dichiara il sindaco Biondi - e voglia di mettersi a disposizione della comunità che Vito Colonna ha mostrato nel suo percorso di amministratore pubblico per contribuire alla rinascita della nostra comunità. Anche nel nuovo, impegnativo, compito che l'attende so che riporrà la stessa attenzione, passione e impegno che lo hanno contraddistinto in Consiglio comunale. Al caro Vittorio Fabrizi - conclude Biondi - i migliori auguri per la nuova avventura, certo che le sue competenze e professionalità saranno un validissimo supporto per la struttura commissariale per il sisma del Centro Italia". (Gru)