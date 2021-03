Molise: M5s su sisma, necessario prorogare contributi per autonoma sistemazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono migliaia di molisani in grave difficoltà già da prima della pandemia. Tra loro, i residenti dei Comuni bassomolisani colpiti dal sisma nell'agosto 2018. Ben 21 comuni che non hanno ottenuto tutte le risposte che le istituzioni devono loro Abbiamo depositato in Consiglio regionale una mozione a prima firma di Angelo Primiani, indirizzata al presidente della Regione, Donato Toma, al quale chiediamo di prorogare i 'Contributi per autonoma sistemazione', in pratica le risorse necessarie a sostenere i tanti cittadini che hanno subìto sgomberi dopo il terremoto e che oggi sono ancora costretti a pagare un affitto per stare in un'altra abitazione". Lo scrivono in una nota i consigleri regionali del Molise del gruppo M5s. "Nel 2018 proprio Toma - si legge ancora nel documento - è stato nominato commissario per l'emergenza e dal 2020 è anche commissario straordinario incaricato per l'espletamento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza alla popolazione. Un commissario che, secondo le indicazioni del Consiglio dei ministri, deve dotarsi di una struttura commissariale di cinque unità e che, per svolgere il proprio compito, già dispone di 39 milioni di euro dal Fondo nazionale per la ricostruzione. Tuttavia cittadini e amministratori locali lamentano lentezze e ritardi su tutta la linea". (segue) (Gru)