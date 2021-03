Molise: M5s su sisma, necessario prorogare contributi per autonoma sistemazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono criticità di cui chiediamo conto a Toma. Lui, infatti, in qualità di commissario per l'emergenza ora può e deve verificare se restano contributi ancora da assegnare per l'autonoma sistemazione. Questo a prescindere dalla proroga dello stato d'emergenza perché, se anche non dovesse esserci proroga, in qualità di commissario straordinario per la ricostruzione avrà sempre a disposizione la contabilità speciale per continuare ad erogare contributi a chiunque ne avrà bisogno. Già nei giorni scorsi abbiamo presentato una interpellanza per fare il punto della ricostruzione post sisma per far luce su questo stato di cose. Tuttavia l'assessore regionale Quintino Pallante si è limitato a leggere integralmente una nota del responsabile della struttura commissariale della regione Molise che lamenta la carenza di dati e informazioni richieste ai comuni di Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guglionesi, Lupara, Montecilfone, Montefalcone, Montemitro, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni e San Martino in Pensilis, oltre a quelli relativi agli edifici appartenenti alle Diocesi di Termoli-Larino e di Trivento. Insomma, per la Regione le lentezze sono dovute al fatto che molti Comuni ancora non inviano la documentazione sullo stato degli immobili. Ma, se anche ciò fosse vero, è dovere del commissario Toma prorogare i contributi per l'autonoma sistemazione, perché non possono essere i cittadini a pagare le lentezze della Pubblica amministrazione", concludono. (Gru)