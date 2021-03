Imprese: Cdp, negli ultimi 2 anni mobilitati 600 milioni per enti della Toscana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, l'evento "Spazio Pa" dedicato agli enti toscani ha visto la partecipazione dell'assessore alle Infrastrutture digitali della Regione, Stefano Ciuoffo, del sindaco di Prato Matteo Biffoni, della sindaca di Empoli, Brenda Barnini; e ancora di Dario Manigrasso, head of Operation, Marketing and Commercial di Arbolia, Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer di Cdp, e di Tommaso Sabato, responsabile della divisione Cdp Infrastrutture e Pa. “Gli incontri come questo hanno una duplice valenza: da un lato rafforzano la partnership con gli enti locali e dall’altro permettono di illustrare il supporto integrato a 360 gradi offerto a comuni, città metropolitane, province e Regioni, sottolineando il fatto che Cdp non si limiti più alla storica e tradizionale concessione di finanziamenti, ma offra servizi sempre più numerosi che permettono, ad esempio, lo sviluppo delle infrastrutture, interventi di efficienza energetica e progetti di social housing", ha commentato Calcagnini, aggiungendo che la recente apertura della sede di Firenze "testimonia l’impegno di Cdp al fianco delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in questo momento di incertezza dovuto all’emergenza da Covid-19”. (Com)