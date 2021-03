Campania: Ciarambino (M5s), stabilire modalità vaccinazione per docenti campani in servizio in altre Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Sarebbe paradossale che un docente che lavora fuori regione, oltre che il disagio, debba sobbarcarsi persino i costi del viaggio per tornare a vaccinarsi in Campania. Con una mia mozione ho inoltre ottenuto l'impegno della Regione a intervenire perché venga ridefinita al più presto una gerarchia di priorità per l'accesso al vaccino, a favore di soggetti che presentano particolari condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica e per i loro caregiver". Infine il capogruppo M5s ha concluso: "Allo stesso tempo, dovrà essere istituito un canale di comunicazione privilegiato con queste categorie di cittadini, perché siano aggiornati in maniera chiara e tempestiva sulla programmazione degli interventi vaccinali a loro rivolti". (Ren)