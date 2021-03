Abruzzo: insediato oggi il nuovo Comitato regionale delle comunicazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la problematica del cyberbullismo e il Corecom può fare molto in tal senso, anche perché abbiamo assemblato un ottimo Cda. Ripagheremo la fiducia che ci è stata accordata con l'incarico lavorando seriamente e con grande imparzialità - ha detto il presidente Corecom, Chiavaroli - perché il Corecom è un'Autorità regionale a tutti gli effetti che opera nell'istituzione del Consiglio regionale, ma è un'Autorità e lavoreremo in sinergia con le altre istituzioni come il Difensore civico, il Garante per i diritti dell'infanzia e dei detenuti. È nostro dovere dare atto del grande lavoro sin qui condotto che ha permesso al Corecom Abruzzo di crescere, abbiamo tanti obiettivi dinanzi a noi, dunque la legge per l'editoria, il cyberbullismo, e la legge sulla produzione abruzzese, il 'Marchio Abruzzo'. Credo - ha concluso Chiavaroli - che oggi ci sia un Cda di qualità con varie professionalità che è una garanzia di un buon lavoro". Il Corecom ovviamente lavorerà su entrambe le sedi della regione Abruzzo, ovvero a Pescara e a L'Aquila. (Gru)